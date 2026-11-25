El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesó este miércoles el juicio de fondo contra los implicados en el caso Calamar y fijó su continuación para el próximo 2 de diciembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.

La decisión se produjo luego de que las juezas fueran notificadas de que la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la recusación presentada por el abogado Carlos Mesa contra las magistradas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, integrantes del tribunal.

Durante la audiencia también se informó que el imputado Juan Polanco presentó una licencia médica. Asimismo, se comunicó que la magistrada Evelyn Rodríguez enfrentaba una situación personal que le impedía continuar con el conocimiento del proceso durante la jornada.

La recusación fue presentada el pasado 11 de noviembre por Mesa, defensor del imputado Roberto Santiago Moquete Ortiz, luego de que el tribunal dispusiera separar o desglosar la acusación de su representado del expediente principal por razones de salud.

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El abogado se opuso a esa decisión al considerar que podía generar desigualdad procesal y afectar la imparcialidad del proceso y la tutela judicial efectiva.

El caso Calamar involucra al exministro de Hacienda Donald Guerrero y a otros exfuncionarios y particulares acusados por el Ministerio Público.

El tribunal dejó constancia de que todas las partes fueron debidamente convocadas para continuar el conocimiento del juicio el próximo 2 de diciembre.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más