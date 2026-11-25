Alianza País y el Frente Amplio reclamaron este miércoles la aprobación de la Ley Mirabal y el fortalecimiento de las políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, al considerar que las medidas aplicadas por el Gobierno no enfrentan las causas estructurales de esta problemática.

En una declaración conjunta, difundida con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ambas organizaciones expresaron preocupación por las cifras de feminicidios registradas en el país.

Según los datos del Ministerio de la Mujer citados por las agrupaciones, hasta el 20 de noviembre 86 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas. En tanto, la Fundación Vida Sin Violencia reporta un incremento del 51 % en los feminicidios. Los hechos también han dejado a 110 menores de edad en la orfandad materna.

Las organizaciones sostuvieron que la violencia machista está relacionada con la cultura patriarcal, las desigualdades de poder entre hombres y mujeres, la dependencia económica y las deficiencias institucionales en prevención, protección y acceso a la justicia.

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A su juicio, la intervención estatal continúa siendo reactiva y se concentra en atender las consecuencias de la violencia, en lugar de actuar sobre los factores sociales, económicos, educativos y culturales que la generan.

“Sin dudas, algo no se está haciendo bien para que la violencia machista, año tras año, ponga fin a la vida de tantas mujeres y destruya tantas familias”, expresaron.

Propuestas para enfrentar la violencia

Entre las medidas planteadas por Alianza País y el Frente Amplio figura la aprobación de la Ley Mirabal, así como la implementación de un plan nacional de prevención de la violencia machista, con presupuesto suficiente y metas verificables.

También propusieron incorporar en el currículo educativo contenidos sobre igualdad entre hombres y mujeres, educación afectivo-sexual y transformación de los patrones culturales que reproducen la violencia.

En materia de protección, reclamaron fortalecer las unidades especializadas de atención a la violencia de género, ampliar las casas de acogida y establecer mecanismos efectivos para dar seguimiento a las órdenes de protección.

Las agrupaciones plantearon, además, desarrollar programas de autonomía económica para las mujeres que les permitan romper relaciones de dependencia con sus agresores.

Otro de los reclamos es la creación de un programa integral de protección para niños, niñas y adolescentes que quedan en situación de vulnerabilidad tras los feminicidios. La propuesta contempla asistencia psicológica permanente, continuidad educativa y apoyo económico a las familias responsables de su cuidado.

Asimismo, abogaron por programas comunitarios dirigidos a transformar las masculinidades violentas.

Las organizaciones consideraron que la lucha contra la violencia hacia las mujeres debe traducirse en inversión pública, coordinación institucional y acciones concretas, más allá de las campañas y actividades conmemorativas.

Al recordar el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, ocurrido hace 66 años, señalaron que resulta contradictorio que el país continúe registrando cifras elevadas de violencia contra las mujeres, pese a que este crimen dio origen a la conmemoración internacional del 25 de noviembre.

“Honrar la memoria de las hermanas Mirabal implica asumir el compromiso de construir una sociedad en la que ninguna mujer sea violentada, discriminada o asesinada por su condición de mujer”, concluyeron.

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