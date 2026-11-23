El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, evitó ofrecer detalles sobre una posible entrevista a Isabel Salvador, mencionada en informaciones relacionadas con la muerte de la influencer Melissa Medina, y remitió a las instancias correspondientes para conocer los avances de la investigación.

Durante su encuentro semanal con la prensa, Pesqueira fue cuestionado sobre los señalamientos de algunos juristas acerca de una supuesta falta de entrevista a Salvador, quien habría visto a Medina antes de su fallecimiento.

El portavoz recordó que la Policía Nacional actúa como auxiliar de la justicia y sostuvo que las autoridades competentes ofrecerán los detalles del caso cuando corresponda.

Sobre el avance de las pesquisas, indicó que los investigadores están a la espera de los resultados de la autopsia realizada por Patología Forense, cuyos hallazgos podrían aportar nuevos elementos para esclarecer las circunstancias de la muerte.

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"Ese caso sigue prácticamente en el mismo lugar donde hemos estado y ya en las próximas horas, conforme avance el tema de la autopsia de Patología Forense, ya a través de la instancia correspondiente darán detalles del mismo", expresó.

Pesqueira tampoco confirmó que exista una fecha prevista para entrevistar a Salvador ni ofreció información adicional sobre las diligencias realizadas.

La muerte de Melissa Medina ha generado interrogantes sobre las circunstancias del fallecimiento y el desarrollo de las investigaciones.