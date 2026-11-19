La muerte de Melissa Medina, influencer y empresaria dominicana de 22 años, continúa bajo investigación. La joven falleció la madrugada del martes 17 de noviembre, luego de presentar complicaciones de salud mientras se encontraba en un apartamento del ensanche Piantini, en el Distrito Nacional.

El caso ha generado interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento, las personas que la acompañaban y la causa de muerte. Aunque han trascendido versiones sobre lo ocurrido durante sus últimas horas, las autoridades todavía no han ofrecido una conclusión oficial.

Estas son cinco cosas que se conocen hasta ahora sobre la muerte de Melissa Medina.

1. Melissa Medina murió a los 22 años en Piantini

La joven empresaria falleció la madrugada del martes 17 de noviembre de 2026, según informó Acento en una publicación sobre su fallecimiento.

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De acuerdo con las informaciones ofrecidas posteriormente por el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, Medina se encontraba en un apartamento de una torre residencial del ensanche Piantini cuando comenzó a presentar problemas de salud.

Fue trasladada a un centro médico ubicado en el ensanche Naco, en Santo Domingo, al que llegó sin signos vitales.

Fallece Melissa Medina.

2. ¿Quiénes acompañaban a Melissa Medina antes de morir?

La Policía Nacional confirmó que dos personas se encontraban con Melissa Medina durante las horas previas a su fallecimiento: una mujer venezolana de 21 años y un hombre dominicano de 60 años.

Ambos están siendo entrevistados por investigadores de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada del martes.

El vocero policial explicó que sus identidades se mantienen bajo reserva para no comprometer el desarrollo de las investigaciones.

Hasta el momento, tampoco se han anunciado arrestos ni presentado cargos contra esas personas.

3. ¿De qué murió Melissa Medina? Esto se ha informado sobre la presunta causa

La causa oficial del fallecimiento todavía no ha sido establecida públicamente por las autoridades, aunque de manera extraoficial, trascendió que la causa de muerte estaría relacionada a una falla cardíaca aguda, edema pulmonar y cerebral, en un cuadro de insuficiencia respiratoria.

Sin embargo, esa información no constituye una conclusión oficial de la investigación. Las autoridades esperan los resultados de la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que deberán contribuir a establecer la causa del fallecimiento.

El vocero policial ha indicado que no se adelantarán conclusiones hasta contar con los resultados forenses y completar las diligencias investigativas.

4. ¿Qué investiga la Policía sobre las últimas horas de la joven?

Las autoridades buscan establecer qué ocurrió dentro del apartamento, cuándo comenzaron las complicaciones de salud de Melissa Medina y cuánto tiempo transcurrió antes de que fuera trasladada al centro médico.

Las declaraciones de las dos personas que la acompañaban forman parte de las diligencias para reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

En declaraciones recogidas por la prensa, Pesqueira explicó que los investigadores deben corroborar las versiones ofrecidas por los acompañantes y establecer las circunstancias en que se produjo el fallecimiento.

Por ahora, no se ha divulgado una conclusión que permita determinar responsabilidades penales en el caso.

La familia de Medina también pidió prudencia ante la circulación de informaciones no verificadas y solicitó respeto a su memoria y privacidad durante el proceso de duelo.

5. ¿Quién era Melissa Medina? La empresaria que comenzó a emprender a los 15 años

Melissa Medina era una creadora de contenido y emprendedora dominicana que desarrolló varios negocios vinculados principalmente al sector de la belleza.

En 2019, cuando tenía 15 años, fundó Melissa Studio, un establecimiento especializado en el cuidado y diseño de uñas. Posteriormente, desarrolló PRESS ON by Melissa Studio, una marca dedicada a la elaboración y comercialización de uñas postizas hechas a mano.

También incursionó en el sector de mensajería y paquetería mediante una franquicia de servicios de courier ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, en Santo Domingo.

A través de sus redes sociales compartía contenido relacionado con sus emprendimientos, actividades personales y proyectos comerciales.

Su trayectoria empresarial había llamado la atención de los organizadores de los Premios Magna 2026, que tenían previsto entregarle un reconocimiento especial este jueves 19 de noviembre por su iniciativa empresarial y liderazgo.

La joven nació el 16 de abril de 2004 y falleció dos días antes de cumplir con ese compromiso de reconocimiento público.

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