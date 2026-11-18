El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, informó que los organismos investigativos están entrevistando a las dos personas que acompañaban a la joven al momento del suceso.
Se trata de una mujer de 21 años y un hombre de 60, cuyas identidades se mantienen bajo reserva mientras avanzan las investigaciones.
Pesqueira explicó que las diligencias se desarrollan conjuntamente con el Ministerio Público, con el propósito de esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
Asimismo, indicó que las autoridades esperan los resultados de la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que permitirán establecer la causa de la muerte de la joven.
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el deceso.
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