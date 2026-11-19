La historiadora y académica Mu-Kien Adriana Sang Ben afirmó que la transformación de la Policía Nacional es un proceso gradual que podría tomar entre 10 y 15 años, como ha ocurrido en otros países. Aunque destacó los avances alcanzados, reconoció que la percepción ciudadana sobre el desempeño de los agentes todavía representa un desafío.

Durante la puesta en circulación del libro Huellas de una transformación 2021-2025, realizada en la Sala de las Cariátides del Palacio Nacional, Sang Ben consideró que la reforma de la Policía Nacional ha registrado avances importantes, especialmente en la formación de sus agentes, la modernización tecnológica y las condiciones de trabajo, aunque advirtió que los resultados de una transformación institucional de esa magnitud requieren tiempo para hacerse visibles ante la población.

Indicó que actualmente los agentes pasan por un proceso de nueve meses, que incluye seis meses de formación docente con profesores universitarios e instructores capacitados, seguidos de tres meses de prácticas supervisadas. Además, adelantó que a partir de 2028 el período de preparación se extenderá a un año.

Sang Ben sostuvo que esta formación comienza a reflejarse en el servicio policial, particularmente en los sectores donde se implementa el nuevo modelo de patrullaje y en las denominadas rutas azules, aunque reconoció que la percepción ciudadana sobre el desempeño de los agentes todavía representa un desafío.

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"La gente de ahí siente la diferencia", expresó al referirse a las comunidades donde se aplica el nuevo modelo de patrullaje.

No obstante, reconoció que la sociedad espera resultados inmediatos, pero insistió en que las transformaciones institucionales no ocurren de un día para otro. Para ilustrar su planteamiento, comparó el proceso con la formación académica de una persona, que requiere atravesar distintas etapas antes de alcanzar una preparación profesional.

Como referencia, mencionó las experiencias de países como Chile, España y Colombia, donde, según explicó, las reformas policiales exitosas han requerido entre 10 y 15 años de implementación.

Sang Ben explicó que el segundo tomo de la publicación recoge los proyectos, las acciones ejecutadas y las proyecciones relacionadas con la transformación estructural de la institución policial.

La académica destacó que uno de los principales avances se encuentra en la preparación de los nuevos agentes. Según explicó, alrededor de 14,000 policías han egresado del nuevo modelo de formación, que amplió considerablemente el tiempo de preparación respecto al sistema anterior, cuando los aspirantes recibían capacitación durante dos o tres meses.

Avances tecnológicos y modernización policial

En cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías, la historiadora señaló que la Policía Nacional ha avanzado en la digitalización de sus procedimientos y en la interconexión con otras instituciones del sistema de justicia.

Explicó que los nuevos modelos de patrullaje contemplan mejoras en los departamentos policiales y la incorporación de procesos en línea, así como mecanismos de comunicación con la Procuraduría General de la República para facilitar el intercambio de información.

También destacó la dotación de equipos a los agentes, entre ellos cámaras corporales y cinturones multipropósito, además de las mejoras en las condiciones de servicio y los entrenamientos dirigidos al personal que ya se encuentra en funciones.

La académica explicó que participa como observadora en las reuniones de los lunes de la Fuerza de Tarea, desde su vinculación con el proceso educativo, lo que le permite dar seguimiento a algunos de los cambios tecnológicos e institucionales.

Un recuento histórico documentado

Sobre la elaboración de Huellas de una transformación 2021-2025, Sang Ben explicó que dedicó aproximadamente siete meses a la escritura y otros siete meses al proceso de investigación y recopilación documental.

Precisó que su trabajo consistió en reconstruir el proceso de transformación a partir de documentos, informes y registros de las acciones desarrolladas, desde su perspectiva como historiadora.

La publicación está dividida en dos tomos. El primero aborda las iniciativas y los cambios realizados en el ámbito educativo, mientras que el segundo recoge el proceso de reforma policial, con énfasis en las transformaciones estructurales de la institución, los proyectos en ejecución y las acciones realizadas durante el período 2021-2025.