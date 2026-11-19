El regidor del municipio de Higüey, Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pacha, figura entre las 21 personas arrestadas durante la Operación Rompeolas, desarrollada por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) contra una presunta red de narcotráfico transnacional y lavado de activos.

Zorrilla Domínguez fue identificado por el Ministerio Público en el grupo de detenidos, aunque el comunicado de la institución no especifica su cargo municipal. Su condición de regidor de Higüey fue reportada por medios de comunicación que cubrieron el operativo.

La operación incluyó 65 allanamientos simultáneos en La Altagracia, El Seibo, Duarte, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este. Como resultado, las autoridades reportaron ocupaciones de bienes y valores por RD$3,112,639,600, equivalentes a unos US$5.5 millones.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la organización recibía cargamentos de drogas procedentes de La Guajira, Colombia, y coordinaba su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, como parte de una ruta internacional con destinos finales en Estados Unidos y Europa.

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Según las autoridades, los integrantes de la estructura utilizaban lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para transportar las sustancias narcóticas. Parte de las operaciones logísticas se concentraba en los municipios de Higüey y Miches.

Otros detenidos en la operación

Entre los arrestados también figuran Fausto Candelario Ortiz, conocido como Pacha o el Brother, señalado por los investigadores como presunto cabecilla de la organización, y Yovani Candelario Ortiz, alias Pachasito, Caco, Franklin o el Hombre, identificado como responsable de la coordinación operativa.

La lista incluye además a Fernando de Jesús, alias Pepe o el Gordo; Diofrendy Reyes; Wander Núñez, conocido como Philips; Marcial Castillo, alias Chacabana o Shaky; Willy Manuel Zorrilla Domínguez, María del Rosario, conocida como Belkis, y Cristian Candelario, alias Bebo Pacha.

El operativo movilizó a más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional, con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos.

Las autoridades también ocuparon vehículos, armas de fuego y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares y euros. Asimismo, iniciaron los procedimientos para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales presuntamente vinculados con las operaciones financieras de la organización.

El Ministerio Público informó que presentará a los arrestados ante los tribunales competentes dentro de los plazos legales, mientras continúan las investigaciones para establecer las responsabilidades individuales.

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