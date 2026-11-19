Bienes y valores estimados en RD$3,112 millones fueron ocupados durante la Operación Rompeolas, un operativo conjunto del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) contra una organización investigada por narcotráfico transnacional y lavado de activos.

Las autoridades informaron que el monto de las ocupaciones asciende a RD$3,112,639,600, equivalentes a unos US$5.5 millones. Entre los bienes incautados figuran vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares y euros.

Además, el Ministerio Público inició los procedimientos correspondientes para la incautación de casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales presuntamente vinculados con las operaciones financieras de la organización.

La operación, ejecutada este jueves 19 de noviembre, dejó 21 personas arrestadas y 65 allanamientos simultáneos en La Altagracia, El Seibo, Duarte, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

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En el despliegue participaron más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional, con apoyo de cooperación jurídica internacional de Estados Unidos.

Una ruta de drogas desde Colombia hacia Puerto Rico

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la organización recibía cargamentos de drogas procedentes de La Guajira, Colombia, y coordinaba su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico. La ruta tenía como destinos finales Estados Unidos y Europa.

Las autoridades identificaron una estructura con funciones distribuidas para recibir, almacenar, transportar y proteger los cargamentos de sustancias narcóticas.

Según el expediente investigativo, sus integrantes utilizaban principalmente lanchas rápidas tipo Go-Fast y embarcaciones de recreo para movilizar las drogas hacia Puerto Rico.

Parte importante de las operaciones logísticas se concentraba en los municipios de Higüey y Miches. La investigación también identificó personas presuntamente vinculadas con operaciones de lavado de activos para manejar los recursos económicos derivados de las actividades ilícitas atribuidas a la red.

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Identifican a presuntos cabecillas entre los 21 detenidos

Entre los arrestados figura Fausto Candelario Ortiz, conocido como Pacha o el Brother, señalado por los investigadores como el principal cabecilla de la organización.

También fue detenido Yovani Candelario Ortiz, alias Pachasito, Caco, Franklin o el Hombre, identificado por las autoridades como responsable de coordinar las operaciones de la estructura.

La lista de arrestados mencionada por el Ministerio Público incluye además a Fernando de Jesús, conocido como Pepe o el Gordo; Diofrendy Reyes; Wander Núñez, alias Philips; Marcial Castillo, conocido como Chacabana o Shaky; y Willy Manuel Zorrilla Domínguez, alias Willy Pacha.

Asimismo, fueron detenidos María del Rosario, conocida como Belkis, y Cristian Candelario, alias Bebo Pacha, señalados por su presunta vinculación con los esquemas de lavado de activos investigados.

El Ministerio Público informó que presentará a los arrestados ante los tribunales competentes dentro de los plazos legales, mientras continúan las investigaciones para establecer las responsabilidades individuales y profundizar en las conexiones nacionales e internacionales de la estructura criminal.

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