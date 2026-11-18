La muerte de Melissa Medina, creadora de contenido y emprendedora dominicana de 22 años, ha generado numerosas reacciones en redes sociales. Mientras familiares, amigos y personas vinculadas a sus proyectos han expresado su pesar, las circunstancias de su fallecimiento continúan bajo investigación.

Medina falleció el martes 17 de noviembre. Hasta este miércoles no se había divulgado una causa oficial de su muerte ni detalles concluyentes sobre lo ocurrido.

¿Quién era Melissa Medina?

Melissa Medina era una joven emprendedora que desarrolló varios proyectos comerciales, principalmente en el sector de la belleza.

En 2019, cuando tenía 15 años, fundó Melissa Studio, un negocio dedicado al cuidado y diseño de uñas. Posteriormente, amplió su propuesta con PRESS ON by Melissa Studio, una línea de uñas postizas elaboradas a mano.

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Melissa Medina.

Además de sus actividades en la industria de la belleza, incursionó en el sector de mensajería y paquetería mediante una franquicia de Priority Courier, ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, en Santo Domingo.

A través de sus redes sociales compartía contenido relacionado con sus negocios, sus trabajos de manicura y sus actividades como empresaria y creadora de contenido.

¿Qué se sabe sobre su muerte?

La familia confirmó el fallecimiento de Medina, ocurrido el martes 17 de noviembre, y agradeció las muestras de solidaridad recibidas. También pidió respeto a su privacidad durante el proceso de duelo.

Sin embargo, no se han ofrecido detalles oficiales que permitan establecer las circunstancias en que murió ni la causa del fallecimiento.

El medio Proceso informó este miércoles que dos personas, un hombre y una mujer, fueron interrogadas por las autoridades como parte de las diligencias para reconstruir las horas previas a la muerte de la joven.

Según ese reporte, ambos habrían estado con Medina antes de que presentara complicaciones de salud y la trasladaran a un centro médico de Santo Domingo, donde falleció. Sus identidades no han sido divulgadas públicamente.

De acuerdo con la información publicada, los investigadores esperan los resultados de la autopsia para establecer la causa de la muerte.

Hasta el momento, no se ha informado que las dos personas interrogadas hayan sido imputadas por algún delito. Tampoco se ha divulgado una conclusión oficial de la investigación.

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