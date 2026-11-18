Las mujeres en América Latina reciben salarios un 22,8 % inferiores a los de los hombres, una brecha que refleja las desigualdades de género que persisten en el mercado laboral de la región, según el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2026, presentado este miércoles por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El organismo también advirtió que las mujeres tienen una menor participación en el mercado laboral, con una tasa de inserción del 50 %, frente al 72 % de los hombres. Esta diferencia repercute en su acceso a los sistemas de protección social y en los ingresos que reciben durante la vejez.

Las desigualdades se reflejan también en las pensiones: las mujeres presentan una cobertura 7,2 puntos porcentuales menor y reciben prestaciones un 11,5 % inferiores a las de los hombres.

La pobreza en Latinoamérica alcanza su mínimo histórico

En medio de estas desigualdades, la Cepal informó que la pobreza por ingresos en América Latina disminuyó al 24,4 % de la población en 2025, el nivel más bajo desde que se tienen registros.

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La cifra representa una reducción de 1,1 puntos porcentuales respecto a 2024. En términos absolutos, el número de personas en situación de pobreza pasó de 162 millones a 156 millones, es decir, seis millones menos.

La pobreza extrema también registró una disminución y se situó en el 9,4 % de la población regional, equivalente a 60 millones de personas, frente al 9,7 % y los 62 millones contabilizados en 2024.

Por su parte, la pobreza multidimensional descendió del 20,3 % en 2024 al 19,4 % en 2025. Sin embargo, la Cepal advirtió que persisten e incluso se amplían las brechas por género, edad y condición étnico-racial.

Las pensiones y su impacto en la pobreza durante la vejez

El informe de este año puso especial atención en la protección social durante la vejez y en el papel de las jubilaciones para evitar que las personas mayores caigan en la pobreza.

Según los cálculos de la Cepal, la pobreza monetaria entre las personas mayores aumentaría del 10,4 % al 41,8 % si no recibieran ingresos por pensiones.

El organismo señaló que los sistemas de pensiones enfrentan importantes desafíos de cobertura y suficiencia. En 2024, el 55 % de la fuerza laboral latinoamericana no cotizaba en ningún sistema de pensiones.

Además, el monto medio de las pensiones contributivas equivalía apenas a 1,3 veces el salario mínimo regional en los 14 países analizados.

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, afirmó que la sostenibilidad de estos sistemas debe ser una prioridad de política pública para garantizar la protección social de las personas mayores y avanzar hacia un desarrollo inclusivo.

Crecimiento económico y gasto público en pensiones

La Cepal también señaló que América Latina, considerada la región más desigual del mundo, registró un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 2,4 % en 2025, frente al 2,3 % de 2023 y 2024.

En materia fiscal, el gasto público destinado a pensiones aumentó del 4,3 % al 4,9 % del PIB entre 2014 y 2024, en un contexto de envejecimiento poblacional e informalidad laboral.

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