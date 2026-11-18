Con un llamado a defender la vida, activistas sociales de Santiago convocaron este miércoles la "Marcha del silencio", una manifestación para llamar la atención de las autoridades y otros sectores sobre la violencia de género en todas sus manifestaciones y reclamar el cese de los feminicidios.
Decenas de mujeres caminaron por el centro de Santiago de los Caballeros con mordazas negras, como señal de luto por las víctimas de feminicidio y en alusión al silencio de distintos sectores ante estos hechos trágicos.
La manifestación, convocada por el colectivo Movimiento Vida sin Violencia (Movida) y representantes de otros núcleos sociales, reunió a feministas y autoridades locales. Los participantes caminaron desde la zona del Monumento a los Héroes de la Restauración hasta el busto de las Hermanas Mirabal, en la avenida que lleva el nombre de las heroínas, para reclamar que los feminicidios y la violencia de género no sean vistos como hechos normales.
"La dimensión de esta problemática se refleja en las estadísticas: 83 mujeres han sido asesinadas en la República Dominicana en lo que va de 2026, mientras más de 110 niños, niñas y adolescentes han quedado en la orfandad materna como consecuencia de los feminicidios", expresaron los manifestantes.
La "Marcha del silencio" es una propuesta de manifestación que consiste en caminar mientras se expresan los reclamos mediante mensajes y símbolos.
«Hoy marchamos por las que ya no están, por las que sobreviven a la violencia, por las que tienen miedo de denunciar y por las niñas que merecen crecer en una sociedad donde ser mujer no sea una condena», expusieron las manifestantes.
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