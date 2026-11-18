Con un llamado a defender la vida, activistas sociales de Santiago convocaron este miércoles la "Marcha del silencio", una manifestación para llamar la atención de las autoridades y otros sectores sobre la violencia de género en todas sus manifestaciones y reclamar el cese de los feminicidios.

Decenas de mujeres caminaron por el centro de Santiago de los Caballeros con mordazas negras, como señal de luto por las víctimas de feminicidio y en alusión al silencio de distintos sectores ante estos hechos trágicos.

La manifestación, convocada por el colectivo Movimiento Vida sin Violencia (Movida) y representantes de otros núcleos sociales, reunió a feministas y autoridades locales. Los participantes caminaron desde la zona del Monumento a los Héroes de la Restauración hasta el busto de las Hermanas Mirabal, en la avenida que lleva el nombre de las heroínas, para reclamar que los feminicidios y la violencia de género no sean vistos como hechos normales.

"La dimensión de esta problemática se refleja en las estadísticas: 83 mujeres han sido asesinadas en la República Dominicana en lo que va de 2026, mientras más de 110 niños, niñas y adolescentes han quedado en la orfandad materna como consecuencia de los feminicidios", expresaron los manifestantes.

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La "Marcha del silencio" es una propuesta de manifestación que consiste en caminar mientras se expresan los reclamos mediante mensajes y símbolos.

«Hoy marchamos por las que ya no están, por las que sobreviven a la violencia, por las que tienen miedo de denunciar y por las niñas que merecen crecer en una sociedad donde ser mujer no sea una condena», expusieron las manifestantes.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más