Una banca de lotería ubicada en el Hipermercado Olé de la avenida 27 de Febrero, en Santo Domingo, fue objeto de un robo durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre de 2026.
De acuerdo con las informaciones difundidas, un individuo habría ingresado a las instalaciones del establecimiento comercial y recorrido varios de los negocios ubicados en su interior antes de cometer el hecho.
El incidente ocurrió en la sucursal del hipermercado situada en la avenida 27 de Febrero, entre la calle Carmen Mendoza de Cornielle y la avenida Núñez de Cáceres, una zona de importante actividad comercial de la capital.
El establecimiento alberga distintos negocios y servicios, entre ellos la banca de lotería afectada por el robo. El hecho vuelve a poner sobre la mesa la importancia de las medidas de vigilancia y seguridad en los establecimientos comerciales, especialmente durante las horas de la madrugada, cuando permanecen cerrados al público.
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