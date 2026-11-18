El director de la Regional 08 del Ministerio de Educación (Minerd), en Santiago, Pedro Pablo Marte, afirmó que no existen razones que justifiquen el paro docente convocado por los dirigentes locales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Ante la suspensión de la docencia en las escuelas públicas de Santiago, el funcionario calificó la protesta de injustificada, al señalar que se firmó un acuerdo nacional con la ADP en el que se consensuó aplazar el paro.

"Se cumple estrictamente con la alimentación escolar, se cumple con el transporte escolar, se cumple con la Evaluación de Desempeño", expresó el profesor Pedro Pablo Marte.

Tras el paro convocado por la ADP y realizado este miércoles en las escuelas públicas de Santiago, Marte hizo un llamado a la prudencia y al entendimiento para evitar que los estudiantes resulten afectados por las interrupciones de la docencia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los dirigentes de la ADP en Santiago, encabezados por Miguel Jorge, convocaron al paro de labores para reclamar que las autoridades busquen soluciones a problemas que afectan a la comunidad educativa, entre ellos la falta de personal docente y administrativo, así como el deterioro de las aulas en distintos centros educativos.

También denunciaron retrasos en el proceso de Evaluación de Desempeño Docente y otras demandas que calificaron como «los problemas de siempre» en las escuelas públicas.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más