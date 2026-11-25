El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) destinará RD$ 768 millones a un sistema de monitoreo del espectro radioeléctrico, como parte de una cartera de 21 proyectos valorados en RD$ 2,236 millones para el período 2027-2028.

La iniciativa forma parte de las inversiones que realizará la institución con los recursos derivados de la licitación internacional de frecuencias adjudicadas a las empresas Viettel y Claro, por la que recibirá RD$ 5,560 millones en efectivo durante el período 2026-2032.

Durante una actividad encabezada por el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, el director de Recaudaciones, Francis Encarnación, explicó que los RD$ 5,560 millones corresponden a los recursos líquidos que entregarán ambas concesionarias. A estos se suman compromisos equivalentes al 30 % de los fondos concesionados, que serán aportados mediante servicios y subsidios, no en efectivo.

Encarnación detalló que el primer conjunto de desembolsos ascendió a RD$ 1,164 millones: RD$ 972 millones aportados por Viettel y RD$ 192 millones por Claro. Precisó que los desembolsos de ambas empresas se distribuirán durante los primeros cuatro años, mientras que en los últimos tres años los recursos provendrán exclusivamente de Viettel.

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El director de Recaudaciones, Francis Encarnación.

El funcionario indicó que la institución también contempla iniciativas relacionadas con la expansión de puntos wifi, conectividad en la primera línea del Metro de Santo Domingo, modernización de destacamentos policiales, centros de capacitación en habilidades digitales y automatización de servicios del primer nivel de atención en salud.

En el caso del Metro, explicó que el proyecto de cobertura wifi podría beneficiar a unas 300,000 personas que utilizan diariamente ese medio de transporte.

Guido defiende transparencia del proceso

Al intervenir en la actividad, Gómez Mazara sostuvo que la presentación de los recursos responde a la obligación de las instituciones públicas de informar a la ciudadanía sobre el origen y destino del dinero que reciben.

“Cuando una entidad pública recibe recursos, lo lógico, lo decente, lo transparente, es que el país entero tenga acceso a esos fondos y cómo se van a manejar”, expresó.

El funcionario anunció que el Indotel pondrá a disposición del público, a través de sus plataformas institucionales, tres consultas jurídicas elaboradas por los abogados Flavio Darío Espinal, Emmanuel Esquea Guerrero y Juan Puello Herrera, con el propósito de que los ciudadanos puedan conocer los fundamentos legales del proceso de licitación.

Gómez Mazara explicó que la publicación de estos documentos busca ofrecer información sobre la legalidad de la adjudicación de frecuencias y responder a los cuestionamientos que suelen surgir en torno a los procesos de licitación.

“Cualquier ciudadano en este país que quiera conocer del perfil legal del proceso y de los fondos, esta es la oportunidad”, manifestó.

Asimismo, adelantó que el organismo publicará un cuadro comparativo sobre las inversiones realizadas en el sector de las telecomunicaciones durante los últimos 20 años y las ejecutadas en la actual gestión.

Según afirmó, durante su administración se ha invertido seis veces más que en las dos décadas anteriores.

La licitación internacional adjudicó frecuencias a Viettel, que ingresa como nuevo operador al mercado dominicano, y a Claro, en un proceso que representó compromisos económicos por US$ 119.5 millones. La entrada de un nuevo competidor busca ampliar la competencia en el sector y generar mejores condiciones de cobertura, calidad y precios para los usuarios.