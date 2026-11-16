La expansión de la conectividad hacia las zonas rurales figura entre los aspectos destacados por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) con la incorporación de Viettel al mercado dominicano de telefonía.

El presidente de Indotel, Guido Mazara, resaltó la experiencia de la empresa vietnamita en el desarrollo de conectividad rural y señaló que una de las quejas históricas del sector en República Dominicana ha sido la concentración de las inversiones en determinadas zonas, en lugar de distribuirse de manera más amplia en el territorio nacional.

El funcionario explicó que la llegada de un nuevo operador representa una oportunidad para desconcentrar el mercado de las telecomunicaciones, que describió como históricamente dominado por pocas empresas. Consideró que la participación de más empresas puede beneficiar a los usuarios mediante una mayor competencia. "En la medida que los actores participan, yo creo que gana la ciudadanía y eso es lo importante", expresó.

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Mazara también sostuvo que la experiencia de Viettel en conectividad rural constituye un elemento relevante para el mercado dominicano, debido a las reclamaciones que históricamente se han producido por la concentración de las inversiones telefónicas. Sin embargo, no ofreció detalles sobre las comunidades que recibirían cobertura ni sobre un calendario específico de expansión de los servicios.

En cuanto a la inversión, el presidente de Indotel informó que Viettel pagó RD$972 millones por la licencia que le permitirá operar en República Dominicana. Además, indicó que la operación inicial de la compañía se estima en RD$103 millones.

Sobre el inicio de sus actividades, Mazara indicó que en un período de tres a cuatro meses la estructura de la empresa podría estar funcionando. Sin embargo, aclaró que el tiempo dependerá de la rapidez con que Viettel desarrolle sus operaciones en el país.

El funcionario también recordó que República Dominicana fue el país de la región con mayor inversión extranjera directa durante el año pasado, y presentó la llegada de este nuevo operador como otra muestra del interés de empresas extranjeras en el mercado dominicano.