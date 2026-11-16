Es necesario empezar con una aclaración: el supuesto apagón mundial anunciado para este martes 17 de noviembre no tiene respaldo en alertas oficiales ni en información técnica que confirme una interrupción generalizada de la electricidad, internet o los servicios bancarios.

La advertencia, que circula en redes sociales, sostiene que el mundo podría permanecer hasta 72 horas sin electricidad ni comunicaciones. Sin embargo, la fecha coincide con una prueba del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) que realizarán la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos.

¿Qué quiere decir esto? Pues, de acuerdo con el aviso oficial de la FCC, el ejercicio está programado para las 2:20 de la tarde, hora del este estadounidense, equivalentes a las 3:20 de la tarde en República Dominicana.

Durante la prueba, las emisoras de radio y televisión y otros proveedores participantes transmitirán un mensaje para comprobar el funcionamiento del sistema de alertas. La comunicación indicará expresamente que se trata de un simulacro y que no se requiere ninguna acción del público.

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La actividad tiene como propósito evaluar la capacidad de los operadores de comunicaciones para recibir y transmitir avisos nacionales ante posibles emergencias. Una vez concluya, la programación habitual continuará.

¿De dónde surge la advertencia?

Las publicaciones que anuncian el supuesto apagón mundial mezclan acontecimientos distintos, entre ellos el simulacro estadounidense, recomendaciones generales para mantener suministros de emergencia durante 72 horas y referencias a un episodio de la serie animada Los Simpson.

También se han difundido versiones sobre un supuesto ciberataque internacional que dejaría fuera de servicio infraestructuras eléctricas, bancarias y de comunicaciones. No obstante, las advertencias no han presentado pruebas técnicas ni documentación oficial que sustente esos escenarios.

La recomendación de contar con agua, alimentos no perecederos, medicamentos y linternas durante una emergencia forma parte de las medidas generales de preparación ante desastres. No constituye, por sí sola, una señal de que exista un apagón inminente.

Hasta el momento, no hay información verificada que respalde la posibilidad de un apagón mundial de 72 horas este 17 de noviembre.

Edesur desmiente supuesto apagón en República Dominicana

En República Dominicana, la empresa distribuidora de electricidad Edesur negó que exista un apagón general programado para el país, luego de que circulara en redes sociales un documento que aparentaba ser una comunicación oficial dirigida a los usuarios.

El aviso falso señalaba que el servicio eléctrico sería suspendido durante dos días consecutivos por supuestos trabajos de mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones.

La distribuidora exhortó a la población a no compartir informaciones sin verificar y a consultar sus plataformas oficiales para conocer cualquier interrupción programada del servicio.

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