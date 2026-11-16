Una mujer de 57 años murió tras caer y ser arrastrada por la crecida de una cañada en Santiago, mientras que otras 12 viviendas resultaron inundadas por el desbordamiento del río Jacagua, informó Francisco Arias, director regional de la Defensa Civil.

La víctima fue identificada como Dorca Martínez. Según explicó Arias, la mujer salió a la calle durante las lluvias registradas después de las 4:00 de la tarde del domingo, cayó en la cañada de Guatalaga y fue arrastrada por la corriente.

"Tanto el Sistema 911, los bomberos, la Defensa Civil y la Policía Nacional, fueron a los lugares y estuvimos buscando hasta pasada las once y media de la noche", dijo Arias sobre el operativo de búsqueda y rescate, y detalló que las labores se extendieron hasta pasadas las 11:30 de la noche, pero los equipos tuvieron que esperar a que descendiera el nivel del agua para continuar.

Martínez fue encontrada durante la mañana de este lunes, a pocos metros del lugar donde cayó, en las proximidades de Puentecito, en el sector Los Salados. Arias indicó que las autoridades esperaban la intervención del médico legista, la Fiscalía y el departamento de Homicidios para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

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Doce viviendas afectadas por inundaciones

El director regional de la Defensa Civil informó que en El Pinalito, en Santiago Oeste, unas 12 viviendas fueron afectadas por la crecida del río Jacagua, cuyas aguas penetraron en las casas.

De acuerdo con el reporte, dos viviendas sufrieron daños en todos sus ajuares, mientras que otras diez quedaron parcialmente inundadas.

También se registraron inundaciones en la calle 3 del sector Camboya, como consecuencia de las lluvias.

Arias explicó que los aguaceros han sido voluminosos y han provocado crecidas de ríos y cañadas en distintos puntos de la provincia. Entre los lugares afectados mencionó las cañadas de Guatalaga, Baldón y Los Salados, así como el río Jacagua.

Defensa Civil pide precaución ante las lluvias

Arias exhortó a los residentes de las comunidades vulnerables a mantenerse atentos a las condiciones del tiempo y evitar exponerse a corrientes de agua durante los aguaceros.

Advirtió que las precipitaciones continuaban y que la institución mantenía una vigilancia permanente ante posibles inundaciones y otras situaciones de emergencia.

El funcionario pidió a la población no desafiar el peligro al intentar cruzar cañadas, arroyos o zonas inundadas, debido a la intensidad de las lluvias registradas en Santiago.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más