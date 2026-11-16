La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el próximo 11 de enero de 2027, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos contra los autos de no ha lugar dictados a favor del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, el exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y otros imputados en el denominado caso Calamar.

El tribunal, presidido por la magistrada Ysis Muñoz e integrado por los jueces Luis Omar Jiménez y Teófilo Andújar, tomó la decisión luego de que varias de las partes alegaran que no habían recibido notificación de la totalidad de los recursos depositados.

Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de Corte Mirna Ortiz, manifestó que no se oponía al aplazamiento, a fin de garantizar que todas las partes tuvieran acceso a las notificaciones y conocieran el contenido de los recursos.

Ortiz explicó que algunas personas que desistieron de sus querellas y de su constitución en actores civiles lo hicieron antes de que se emitieran los autos de apertura a juicio y de no ha lugar. Por esa razón, sostuvo que no podían condicionar su salida del proceso a decisiones posteriores.

Asimismo, solicitó a la corte verificar el alcance de los recursos admitidos y delimitar quiénes deben formar parte del proceso.

Al ofrecer declaraciones a la prensa, Mirna Ortiz indicó que el Ministerio Público está preparado para defender sus recursos y procurar que todos los imputados favorecidos con autos de no ha lugar sean enviados a juicio de fondo.

"Es ilógico establecer que, siendo todos acusados de los mismos hechos, con los mismos testigos y los mismos elementos documentales, había pruebas para algunos y no había para otros", expresó.

De su lado, la abogada Laura Acosta explicó que el aplazamiento también busca garantizar que todas las partes que pudieran resultar afectadas por las decisiones de la corte estén debidamente notificadas y presentes en el proceso.

Acosta precisó que no se trata de un único recurso, sino de 15 apelaciones, algunas presentadas por querellantes y otras por partes que recurrieron las decisiones que las excluyeron del juicio de fondo.

Sostuvo que el objetivo es sanear el procedimiento y evitar que una eventual decisión pueda ser anulada posteriormente por falta de notificación o ausencia de alguna de las partes.

El proceso involucra, además, a Daniel Guerrero Mena, Rosa Arias y Marcial Reyes, quienes fueron favorecidos con decisiones de no ha lugar durante la audiencia preliminar.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más