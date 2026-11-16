Agentes de la Policía Nacional apresaron en Dajabón a un joven de 21 años señalado por su presunta vinculación con un caso de tentativa de homicidio ocurrido el pasado 21 de octubre en esa provincia.

El detenido fue identificado como Sandy Leonardo Batista Ogando, quien era buscado mediante orden judicial tras una denuncia presentada por Anderson Miguel Ramos Infante, quien manifestó haber resultado herido de bala durante el incidente.

La Policía informó que el arresto fue realizado por miembros de la División de Investigación (DICRIM), en coordinación con agentes de la Policía Preventiva. Durante el procedimiento, las autoridades ocuparon una motocicleta Haojue Xpress, de color rojo y sin placa.

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Además, Batista Ogando entregó voluntariamente una pistola marca Taurus, calibre 25, de color plateado, con su cargador y sin cápsulas. Según la Policía, el arma habría sido utilizada en el hecho, de acuerdo con las declaraciones del detenido.

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El joven, el arma de fuego y los demás objetos ocupados permanecen bajo custodia policial para los procedimientos legales correspondientes y su posterior remisión al Ministerio Público.

La institución indicó que continuará las labores de investigación y prevención en la provincia.

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