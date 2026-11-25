La Policía Nacional ampliará la cobertura de la Ruta Azul con el despliegue de 35 patrullas y 210 agentes en distintos puntos del Gran Santo Domingo, a partir del próximo viernes 27 de noviembre.

La nueva fase de la estrategia de vigilancia preventiva contempla ocho puntos del Malecón Deportivo, 15 de la Ciudad Colonial y 10 estaciones del Metro de Santo Domingo. Los agentes estarán distribuidos en tres turnos.

En el Malecón Deportivo, correspondiente al departamento C-8, las patrullas tendrán presencia en espacios como el parque Vista del Mar, el parque de Skateboard, el parque Malecón Deportivo, el Paseo 30 de Mayo y la plaza Luperón, entre otros.

En la Ciudad Colonial, bajo la jurisdicción del departamento C-9, el despliegue abarcará zonas turísticas, históricas y comerciales, entre ellas Santa Bárbara, Duarte esquina Luperón, el parque Carlos Gardel, la plaza María de Toledo, San Antón, el Barrio Chino y Plaza España.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La ampliación también incluirá las estaciones Centro de los Héroes, Mamá Tingó, José Francisco Peña Gómez, Los Taínos, Juan Pablo Duarte, Eduardo Brito, Concepción Bona, María Montez, Pedro Martínez y Pablo Adón Guzmán.

Según la información suministrada por la institución, los agentes realizarán labores de vigilancia preventiva y patrullaje a pie en estos espacios, como parte de las acciones para reforzar la presencia policial y la seguridad ciudadana.