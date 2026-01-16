Durante la semana del 17 al 23 de enero de 2026, el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles de consumo masivo, con un subsidio de RD$ 92.6 millones.

En consecuencia, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$ 5.70 por galón; el gasoil Regular con RD$ 6.11, y el gasoil Óptimo con RD$ 3.86, informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Para la semana del 17 al 23 de enero de 2026, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$ 290.10 por galón; mantiene su precio.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Gasolina Regular, RD$ 272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$ 224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$ 242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$ 194.77 por galón; sube RD$ 9.36.

Kerosene, RD$ 226.90 por galón; sube RD$ 10.20.

Fueloil #6, RD$ 139.98 por galón; sube RD$ 1.28.

Fueloil 1%S; RD$ 159.53 por galón; sube RD$ 3.57.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$ 137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$ 43.97 por m3 ; mantiene su precio.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más