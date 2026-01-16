Durante la semana del 17 al 23 de enero de 2026, el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles de consumo masivo, con un subsidio de RD$ 92.6 millones.
En consecuencia, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$ 5.70 por galón; el gasoil Regular con RD$ 6.11, y el gasoil Óptimo con RD$ 3.86, informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Para la semana del 17 al 23 de enero de 2026, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:
Gasolina Premium se venderá a RD$ 290.10 por galón; mantiene su precio.
Gasolina Regular, RD$ 272.50 por galón; mantiene su precio.
Gasoil Regular, RD$ 224.80 por galón; mantiene su precio.
Gasoil Óptimo, RD$ 242.10 por galón; mantiene su precio.
Avtur, RD$ 194.77 por galón; sube RD$ 9.36.
Kerosene, RD$ 226.90 por galón; sube RD$ 10.20.
Fueloil #6, RD$ 139.98 por galón; sube RD$ 1.28.
Fueloil 1%S; RD$ 159.53 por galón; sube RD$ 3.57.
Gas licuado de petróleo (GLP), RD$ 137.20 por galón; mantiene su precio.
Gas natural, RD$ 43.97 por m3 ; mantiene su precio.
Noticias relacionadas
MICM incinera 24 millones de productos ilícitos en operativo contra el comercio ilegal
RD depende del combustible de Estados Unidos, Países Bajos y Colombia; desde 2016 dejó de importar el venezolano
Gobierno mantiene precios de combustibles con subsidio de RD$ 71 millones
Joel Santos asegura país registra avances significativos en energía durante 2025
Compartir esta nota