El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles esenciales durante la semana del 03 al 09 de enero de 2026, mediante la asignación de un subsidio de RD$ 71.9 millones.
Para esa semana serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$ 6.85 por galón, y el gasoil Regular con RD$ 2.88.
Precios de los combustibles
Para la semana del 03 al 09 de enero de 2026, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:
- Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.
- Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.
- Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.
- Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.
- Avtur, RD$187.89 por galón; sube RD$1.09.
- Kerosene, RD$219.40 por galón; sube RD$1.50.
- Fueloil #6RD$138.14 por galón; sube RD$0.62.
- Fueloil 1%S, RD$155.85 por galón; sube RD$1.19.
- Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.
- Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.
