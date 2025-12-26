El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 27 de diciembre de 2025 al 02 de enero de 2026, el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles esenciales mediante la asignación de un subsidio ascendente a RD$ 69.6 millones.

Para esa semana serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$ 6.96 por galón, y el gasoil Regular con RD$ 2.29.

Precios de los combustibles

Para la semana del 27 de diciembre de 2025 al 02 de enero de 2026, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$186.80 por galón; baja RD$0.08.

Kerosene, RD$217.90 por galón; sube RD$0.20.

Fueloil #6, RD$137.52 por galón; baja RD$0.19.

Fueloil 1%S, RD$154.66 por galón; baja RD$0.41.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$62.90, de las publicaciones diarias del Banco Central.

