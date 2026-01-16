El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este viernes alerta verde para las provincias Santiago, La Vega y Puerto Plata, debido a las lluvias asociadas a una vaguada prefrontal que incide sobre el territorio nacional.

De acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), desde tempranas horas se han registrado aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en zonas del Cibao, el Gran Santo Domingo y áreas montañosas del sur y el norte del país. Las condiciones se mantendrán durante el día y hasta las primeras horas nocturnas.

El COE explicó que la alerta verde se emite ante la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas tanto en zonas urbanas como rurales de las provincias bajo vigilancia.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los organismos de protección civil, seguir las orientaciones oficiales y tomar precauciones, especialmente quienes residen en áreas vulnerables. También recomendaron no cruzar ríos ni cañadas con alto volumen de agua y evitar el uso de balnearios en las provincias en alerta.

El COE indicó que continuará monitoreando la evolución del sistema atmosférico y no descarta ampliar o modificar los niveles de alerta si las condiciones lo ameritan.

