El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, anunció la incineración de 24 millones de productos ilícitos, correspondientes a tabaco, medicamentos, estimulantes sexuales y alcoholes que carecen de registros estatales y comerciales.

El funcionario subrayó que estas acciones forman parte de un trabajo enfocado en un comercio formal, transparente y responsable para proteger el mercado, garantizar la legalidad y salvaguardar la economía nacional.

Sanz Lovatón agregó que este tipo de iniciativas refuerzan la imagen del país como un destino seguro para invertir, hacer negocios y generar un crecimiento económico sostenido, basado en el respeto a la ley y al comercio formal.

De hecho, las prácticas de comercio ilícito hace que el país pierda RD$ 3,000 millones en ingresos por impuestos cada año. En el caso del contrabando de cigarrillos, las autoridades estimaron que el Estado dejó de percibir RD$ 27,000 millones durante el período 2013 y 2021.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Bisonó, destacó que el decomiso e incineración de productos ilícitos en República Dominicana ha sido el resultado de un trabajo articulado entre múltiples instituciones del Estado, al que calificó como un esfuerzo en equipo.

Según explicó, este proceso marcó “un antes y un después” para el país, que anteriormente no figuraba entre las naciones consideradas confiables en materia de comercio, defensa del derecho jurídico, propiedad intelectual, marcas y protección de la vida.

En septiembre del 2025, República Dominicana se posicionó en el puesto 50 del Illicit Trade Index 2025, elaborado por la Coalición Internacional contra el Comercio Ilícito (Tracit), que destacó al país como referente regional en la lucha contra el comercio ilícito, por las políticas públicas.

Recordó que entre 2019 y 2020 se registraron 600 muertes por consumo de alcohol adulterado, una situación que, afirmó, ha sido erradicada, ya que desde hace cuatro años no se reportan fallecimientos por esta causa.

Bisonó indicó que el combate a los ilícitos también ha impactado de manera directa el tráfico ilegal de tabaco, medicamentos y combustibles. En ese sentido, señaló que durante este ciclo se incineró 177 millones de unidades de productos ilegales desde la creación de la Mesa de Ilícitos, equivalentes a RD$ 8,500 millones.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más