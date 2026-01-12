El superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián, aseguró este lunes que no hay ninguna situación de riesgo con Seguros Reservas, porque así lo indican sus procesos de supervisión y el estado financiero de esa entidad aseguradora.

“Lo que señalan nuestros procesos de supervisión, muestra un Seguro de Reservas con solvencia financiera y este año tendrá una rentabilidad, una ganancia por encima del histórico, superando todos los años anteriores”, afirmó el funcionario.

Ante las afirmaciones del economista y exministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, Juan Ariel Jiménez, de que la aseguradora pública ha presentado un deterioro en el índice de liquidez, Valentín, dijo es que los hallazgos de la Superintendencia “en ningún momento” ha encontrado que esa entidad este por debajo en su suficiencia financiera y técnica.

Sostuvo que es natural que la ampliación de productos resulten en mayores gastos tecnológicos y de oficinas, lo que es consideró natural en cualquier institución que crezca.

“Reiteramos que Seguros Reservas mantiene solvencia técnica, financiera y suficiencia en sus reservas”, manifestó.

El funcionario quien habló durante la acto de ofrenda floral, con motivo de la conmemoración del 57 aniversario de la Superintendencia de Seguros en el Altar de la Patria, sostuvo que de acuerdo a su labor de supervisión y los estados financieros, al mes de septiembre – noviembre, indicó que la seguradora pública terminaría el año con ganancias por encima de los RD$ 2,300 millones.

“Es una de las aseguradoras de más alto nivel, la segunda en el mercado en materia de primas cobradas”, dijo.

Entre las afirmaciones del exministro, Juan Ariel Jiménez, está que aunque en 2019, la empresa registró una ganancia operativa de 50.3 millones de pesos, en el período 2022-2024 presentó pérdidas operativas cada año, con montos que oscilaron entre los RD$ 200 millones y RD$ 800 millones.

Asimismo, que las primas pagadas por el banco a su aseguradora aumentaron 20 veces, pasando de RD$ 201 millones en 2019 a RD$ 4,034 millones en 2024.

Ante esto, Valentín dijo que la aseguradora es una de las que tiene mejor calificación con respecto a sus pares en el modelo de competencia que impone el mercado y que “No hay ninguna situación según nuestros procesos de supervisión y estado financiero. No hay ninguna situación de la cual se piense que hay algún tipo de riesgo en este aseguradora”.

