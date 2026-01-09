El superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián, afirmó que el mercado asegurador dominicano atraviesa un momento de crecimiento sólido, estabilidad financiera y fortalecimiento institucional, como resultado de la confianza del público y de los mecanismos de control establecidos en la Ley núm. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

Indicó que todas las aseguradoras públicas y privadas, incluyendo Seguros Reservas, están sujetas a procesos permanentes de supervisión prudencial, en materia de prevención de lavado de activos, así como en materia técnica y financiera, los cuales abarcan la revisión y calce de las reservas técnicas; cálculos de indicadores, entre ellos los de solvencia, patrimonio técnico ajustado y liquidez mínima requerida, contratos de reaseguro y cumplimiento normativo.

"En relación con comentarios recientes difundidos en espacios públicos, los resultados financieros auditados de períodos anteriores, así como los preliminares correspondientes a noviembre del 2025, debidamente fiscalizados y supervisados, presentan a Seguros Reservas con una posición sólida dentro del mercado", aseguró.

Entre los comentarios más destacados sobre la salud financiera de la aseguradora pública fue el realizado por el economista y exministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, Juan Ariel Jiménez, quien, a finales de diciembre de 2025, advirtió que la entidad ha presentado un deterioro en el índice de liquidez.

Sobre esto, el exfuncionario y miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), señaló que los datos oficiales de la Superintendencia de Seguros, sostienen que en 2021 este índice era de 2.1 —por encima del promedio del sector (1.8) y entre los más altos—, para 2024 bajó a 1.7, "colocando a Seguros Reservas entre las empresas con menor liquidez".

Jiménez también advirtió que, aunque en 2019, la empresa registró una ganancia operativa de 50.3 millones de pesos, en el período 2022-2024 la empresa presentó pérdidas operativas cada año, con montos que oscilaron entre los 200-800 millones de pesos.

Asimismo, señaló que las primas pagadas por el banco a su aseguradora aumentaron 20 veces, pasando de 201 millones de pesos en 2019 a 4,034 millones en 2024. Esto, a pesar de que durante ese mismo período, "el nivel de siniestros se mantuvo prácticamente constante".

Otro señalamiento hecho por el extitular de Economía versa sobre el contrato de reaseguro entre Senasa y Seguros Reservas para enfermedades catastróficas, a pesar – advirtió Jiménez – de que esta última "no es una empresa de reaseguro ni cuenta con estructura para ello, un detalle que merece aclaración institucional".

"Ante esta situación, es importante que la empresa explique al país qué montos recibió Seguros Reservas de Senasa por este esquema de reaseguro, para el cual no tiene facultad regulatoria".

Reaseguro vigentes se realizan conforme a la normativa aplicable

Respecto a los contratos de reaseguro, el superintendente Julio César Valentín Jiminián enfatizó que los contratos vigentes se realizan "conforme a la normativa aplicable y bajo la supervisión del órgano regulador", el cual verifica que las entidades cuenten con respaldo técnico y financiero adecuado, sin que ello implique riesgos sistémicos para el sector.

En cuanto al comportamiento general del mercado asegurador, el titular del organismo regulador informó que, al 30 de noviembre de 2025, éste registra un crecimiento interanual de las primas cobradas de 12.5 %, y que las estimaciones indican que, al cierre del año, el volumen total de primas superará los RD$ 150 mil millones. “Este desempeño es reflejo de la confianza del público en el seguro y de la estabilidad financiera de las entidades supervisadas”, subrayó.

Explicó que este crecimiento ha sido impulsado principalmente por los ramos de Vida Colectivo, Vehículos de Motor, Salud, Incendio y Líneas Aliadas, que presentan incrementos de 17.6 %, 11.2 %, 9.7 % y 12.3 %, respectivamente, lo que evidencia una industria diversificada y con capacidad de adaptación a las necesidades de la economía y de la población.

Desde el punto de vista prudencial, el superintendente destacó que el mercado mantiene adecuados niveles de solvencia, liquidez y reservas técnicas, superando los parámetros exigidos por la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas.

“Esto nos permite afirmar que se trata de una industria financieramente fuerte y con capacidad de responder a sus compromisos”, puntualizó.

Solvencia, liquidez y buenas prácticas en el sector

Julio César Valentín Jiminián se refirió al desempeño de algunas aseguradoras relevantes del sistema, destacando que Seguros Reservas ocupa actualmente la segunda posición del mercado por primas suscritas, es la primera aseguradora en patrimonio, con más de RD$ 8,766 millones, y la segunda en volumen de activos, reservas técnicas e inversiones. Además, al 30 de noviembre de 2025, presenta beneficios por RD$ 2,342.4 millones, lo que representa un crecimiento de 139.25 %, cifra que será superior al cierre de diciembre 2025.

Indicó que, desde su fundación, esta entidad ha mantenido índices de solvencia y liquidez que superan los mínimos requeridos, con excedentes patrimoniales superiores en más de un 20 % a lo exigido por la normativa vigente, así como indicadores de gestión —gastos administrativos, crecimiento y rentabilidad— por encima del promedio del mercado y en línea con sus principales pares.

Asimismo, resaltó que Seguros Reservas cuenta con un equipo técnico de amplia experiencia, el respaldo del canal de corredores de seguros y el apoyo de reaseguradores internacionales de primer nivel. Además, cuenta con la más alta calificación internacional otorgada por AM Best, lo que constituye una validación externa de su fortaleza financiera.

De igual forma, el superintendente valoró el interés de nuestra ciudadanía en el fortalecimiento de la transparencia e invitó a que los debates sobre el sistema financiero y asegurador se conduzcan con apego a la información oficial, al marco legal vigente y a los informes técnicos emitidos por los órganos competentes, disponibles en el portal web de la Superintendencia de Seguros.

Finalmente, reafirmó el compromiso de la Superintendencia de Seguros de garantizar una supervisión continua, diáfana, transparente, marcada por las buenas prácticas internacionales y con un enfoque claro: mantener un mercado asegurador con la solvencia, la liquidez y el respaldo financiero suficiente para garantizar la protección de los asegurados y contribuir a la estabilidad y credibilidad del sistema asegurador dominicano.

