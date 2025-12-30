Joel Santos asegura país registra avances significativos en energía durante 2025

El 2025 cerró con "hitos relevantes" para el sector energético dominicano, reflejados en el crecimiento de la generación renovable, ejecución de obras clave del sistema eléctrico y el aumento de inversión extranjera directa (IED).

Así lo indicó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien precisó que durante el año que concluye el país registró una demanda máxima instantánea servida de 3,923 megavatios (MW) y el mayor nivel de generación renovable, con 1,554 MW, reflejo del crecimiento sostenido de fuentes limpias como la solar, eólica y biomasa en la matriz eléctrica nacional.

Resaltó que esos resultados forman parte de la estrategia de fortalecimiento, sostenibilidad y seguridad del suministro energético, alineada con la diversificación de la matriz y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles.

“Como parte de las acciones desarrolladas, el Ministerio de Energía y Minas creó las condiciones para la ejecución de importantes proyectos de infraestructura. Entre ellos se destaca la inauguración de la línea de transmisión de 345 kilovoltios (kV), con 128 kilómetros de extensión, que conecta los proyectos de generación a gas natural de Montecristi con Santiago, considerada la obra eléctrica de mayor impacto en la historia del país”, sostuvo.

Asimismo, recordó que fue inaugurada la subestación eléctrica del proyecto Manzanillo Power Land, con capacidad nominal de 414 MW y la línea de transmisión de 138 kV Cruce de Ocoa–Ocoa, como parte del programa de expansión y fortalecimiento del sistema eléctrico nacional, que incluye subestaciones y refuerzos para mejorar la calidad del servicio en distintas regiones.

Durante 2025 también entró en operación el sistema de almacenamiento de energía en baterías BESS Itabo, de la Empresa Generadora de Electricidad Itabo (EGE Itabo), con una capacidad de 7.5 MW y una inversión aproximada de RD$ 500 millones, contribuyendo a la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico, explicó.

En ese contexto, el titular de Energía y Minas señaló que República Dominicana alcanzó a mediados de 2025 el 25 % de participación de energías renovables en su matriz eléctrica, posicionándose como un referente regional en la transición energética.

“Este resultado fue posible, gracias a la incorporación sostenida de fuentes solar, eólica, biomasa e hidráulica, respaldada por la inversión privada y la implementación de políticas públicas, en línea con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Presidencia de la República”, expresó.

El ministro Santos destacó que el país continúa acelerando concesiones para nuevos proyectos renovables, aprovechando el potencial solar del sur y norte del territorio nacional y la expansión de parques eólicos en provincias como Montecristi, Pedernales y Peravia, con miras a fortalecer una matriz energética más sostenible y diversificada.

Inversión extranjera directa

En materia de inversión extranjera directa (IED), el ministro Joel Santos sostuvo que los sectores energía y minería captaron US$ 1,164.1 millones entre enero y octubre de 2025, lo que representa el 40.2 % del total nacional, que ascendió a US$ 2,892.8 millones en los primeros diez meses del año.

El sector electricidad recibió US$ 743.5 millones, equivalentes al 25.7 % de la IED total, posicionándose como el principal receptor de capital extranjero, por encima de sectores tradicionalmente fuertes como turismo, minería e inmobiliario.

