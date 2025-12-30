La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que al cierre del año 2025 alcanzará recaudaciones superiores a RD$ 266,100 millones, superando por RD$ 11,300 millones los ingresos del 2024.

Además, la entidad estatal informó que realizó una transferencia adicional de RD$ 4,100 millones, contribuyendo a las ejecuciones del Gobierno en beneficio del pueblo dominicano.

A pesar de la desaceleración del comercio mundial y la merma de las importaciones, la DGA cerrará el año con un crecimiento interanual superior al 4.4 % en sus recaudaciones, superior al desempeño de la economía que, según el Banco Central, al mes de octubre el crecimiento acumulado es de un 2 %.

“En 2025, la DGA se ha embarcado en una gran transformación, y todo esto se traduce en una Aduanas que, con menos colaboradores, recauda más y a un menor costo”, destacó el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón.

La institución pasó de 6,614 colaboradores en 2019 a 4,875 en la actualidad, reduciendo la relación nómina/recaudo de 2.13 % en 2020 a 1.03 % en 2025, en línea con la visión del presidente Luis Abinader de eficientizar los recursos públicos.

En materia de calidad, la DGA ha automatizado 87 servicios, que pueden gestionarse en línea sin necesidad de acudir físicamente, lo que genera ahorros significativos a los contribuyentes. Además, cuenta con seis certificaciones en gestión, transparencia y transformación digital.

Entre agosto de 2020 y noviembre de 2025, la institución ha recaudado más de RD$ 1.2 billones.

Asimismo, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) pasó de 150 servicios en 2020 a 298 en 2025, consolidando la simplificación de trámites. El programa Despacho en 24 Horas ha generado ahorros superiores a RD$ 2,000 millones en almacenaje y otros costos para los importadores.

