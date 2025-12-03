La Dirección General de Aduanas presentó ayer los resultados de las acciones realizadas ante la problemática del comercio ilícito y la competencia desleal, especialmente, vinculados con el comercio asiático en República Dominicana.

Estos datos fueron dados a conocer en la reunión de la Mesa Contra la Competencia Desleal y Comercio Ilícito.

Rainiero Olivo Bordas, representante de la DGA, explicó que en los últimos 5 años se han realizado unas 196 fiscalizaciones. Indicó que desde el 2023 a la fecha han sido identificados más de 16,000 contenedores (antes de ser despachados) con alto riesgo de subvaluación, los cuales fueron revalorados (por duda razonable y descarte de método de valoración) dando como resultados impuestos adicionales.

Destacó que, a través de los procesos de fiscalización la DGA ha generado un impacto de más de RD$ 15,215 millones en impuestos y multas contra la competencia desleal de este sector.

Eddy Arango, subdirector de Fiscalización de la DGII; Peter Prazmowski, director del Consejo Nacional de Competitividad y Yayo Sanz Lovatón.

Entre las acciones y medidas innovadoras que han sido implementadas están: la medición del riesgo valor durante los procesos de despacho, el uso de rayos X y bodycams, mesas de trabajo con otras aduanas internacionales sobre mejores prácticas de control con importadores asiáticos, fiscalizaciones conjuntas con DGII y la clausura de empresas involucradas en prácticas ilícitas.

La mesa es presidida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz y el director de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, e integrada por el general Luis Rafael Lee Ballester, director de Migración; Víctor Benavides, director ejecutivo de Pro Competencia; Peter Prazmowski, director del Consejo Nacional de Competitividad, Eddy Arango, subdirector de Fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Industria y Comercio.

Durante el encuentro, también, estuvieron presentes representantes del sector privado a través de la Organización de empresas Comerciales (ONEC) y su presidente, Ernesto Martínez, así como Antonio Papaterra, principal autoridad de Asociación Dominicana de Importadores Ferreteros, entre otros.

