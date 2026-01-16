Este jueves se llevó a cabo una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, con una duración de más de dos horas en la Casa Blanca.

Ante este encuentro, el primero entre Trump y la opositora a dos semanas del apresamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro, Acento preguntó a sus lectores ¿Cree que la reunión entre Donald Trump y María Corina Machado influirá en la situación de Venezuela?

Las opiniones en la encuesta Acento estuvo dividida entre quienes consideran que ese encuentro no representará ningún cambio en Venezuela y los que entienden que si influenciará en su situación actual.

En el portal Acento, el 40 % votó que sí, mientras que el 60 % consideró que el encuentro de Trump y Machado no tendrá repercusiones en el país sudamericano.

En cambio en la red social X, la mayoría votó que sí con el 52,2 %, mientras que el 47,8 % dijo que no.

En YouTube, quienes consideran que sí influenciará la reunión entre el mandatario estadounidense y la Premio Nobel de la Paz, es mayor con el 63 % de los votantes, mientras que el 38 % dijo que no lo cree así.

Lo que piensan los lectores

De la reunión, tras la que Machado aseguró que Donald Trump, está totalmente "comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos", los lectores de Acento expresaron su parecer en las diferentes redes sociales, que van desde los que “lo aplauden”, hasta los que entienden que son “solo palabras”.

“El presente y el futuro de Venezuela están bajo el poder del pueblo Venezolano y sus Fuerzas Armadas”, “No creo. Solo palabras”, “Absolutamente en nada, los americanos no están en cometer errores del pasado y lamentablemente hay mucho que arriesgar imponiendo un gobierno con una oposición fragmentada y sin un respaldo popular”, son algunos de los comentarios.

Hasta el momento, Donald Trump y su administración han descartado a Machado y su movimiento opositor para la transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no tiene el apoyo necesario dentro del país suramericano.

