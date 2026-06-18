El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el próximo 11 de agosto, a las 9:00 de la mañana, el inicio del juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y los demás implicados en el denominado caso Camaleón.
La decisión fue adoptada mediante un auto de fijación de audiencia emitido por el tribunal presidido por la magistrada Arlín Ventura, quien ordenó notificar a todas las partes involucradas en el proceso.
La audiencia fue programada luego de que la Presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional apoderara al tribunal del expediente mediante un sorteo aleatorio computarizado.
Envío a juicio de fondo
El proceso avanza después de que la jueza Yanibet Rivas el 5 de junio validara la acusación presentada por el Ministerio Público y dictara auto de apertura a juicio, al considerar que existen elementos suficientes para que los hechos sean ventilados en un juicio de fondo.
El caso Camaleón, también conocido como caso Intrant, salió a la luz pública en 2023 tras investigaciones periodísticas, auditorías y denuncias que revelaron presuntas irregularidades en un contrato para la modernización del sistema de semáforos.
Acusados
Entre los acusados figuran Hugo Beras, exdirector del Intrant; José Ángel Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
La acusación también incluye a las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L., señaladas por el Ministerio Público dentro de la supuesta estructura vinculada al caso.
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