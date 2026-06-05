La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio de fondo contra los imputados del caso Camaleón, también conocido como caso Intrant, al considerar que existen elementos suficientes para que el expediente sea conocido en un juicio de fondo.

Durante la lectura de su decisión, la magistrada rechazó la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción presentada por las defensas y admitió las pruebas aportadas por el Ministerio Público y los abogados de los acusados, con excepción de las que fueron excluidas durante la audiencia preliminar.

Rivas acogió la calificación jurídica presentada por el órgano acusador, aunque excluyó los cargos de terrorismo y falsedad en documentos privados. También retiró la acusación por contrabando contra los imputados Pedro Padovani y Carlos José Peguero.

La jueza validó además la querella con constitución en actor civil presentada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Asimismo, rechazó las solicitudes de devolución de bienes y levantamiento de oposiciones, mantuvo las medidas de coerción vigentes y desestimó la imposición de medidas de coerción real.

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Al iniciar la lectura de su decisión, la magistrada recordó que la audiencia preliminar no tiene como finalidad determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados, sino evaluar la suficiencia de la acusación y la legalidad, utilidad y pertinencia de las pruebas presentadas por las partes.

“Para mí es importante que los imputados entiendan que en esta audiencia no se determina si ustedes son inocentes o culpables. Lo importante es que el tribunal conozca cómo ha sido la investigación del Ministerio Público en cuanto al cumplimiento de las pruebas”, expresó.

Rivas señaló además que, conforme al artículo 303 del Código Procesal Penal, el objetivo de esta fase es examinar la acusación y establecer si los medios probatorios reúnen las condiciones para ser debatidos en un eventual juicio.

La decisión responde, entre otros incidentes, a los planteamientos de las defensas, incluida la solicitud de nulidad de la acusación presentada por el exdirector del Intrant, Hugo Beras, quien alegó presuntas violaciones a su derecho a la información y a participar en determinadas actuaciones durante la etapa de investigación.

Con esta decisión, el expediente pasa a la fase de juicio de fondo, en la que un tribunal determinará la responsabilidad penal de los acusados por las presuntas irregularidades relacionadas con el contrato para la modernización y gestión de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

El caso involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y al empresario José Ángel “Jochi” Gómez Canaán, acusados de presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación del referido contrato.

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