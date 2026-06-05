El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que la exclusión del tipo penal de terrorismo no debilita el expediente del caso, luego de que el tribunal decidiera mantener la imputación de sabotaje y conservar los hechos y pruebas presentados por la acusación.

Hay decisiones que reflejan el trabajo del Ministerio Público y esta es una de esas decisiones”, sostuvo Camacho al referirse al fallo adoptado en la audiencia. Según explicó, el tribunal descartó el cargo de terrorismo a partir de su interpretación de que “no se da la parte subjetiva del tipo penal”, pero retuvo el sabotaje, lo que —a juicio del Ministerio Público— permite sostener “la parte objetiva” de la imputación.

Camacho insistió en que el núcleo del caso permanece intacto. “No debilita el caso porque los hechos se mantienen, las pruebas se mantienen y el tribunal retuvo el sabotaje”, dijo ante preguntas de la prensa. En esa línea, comparó el resultado de la decisión con la permanencia de una porción sustancial de la imputación original: “Es como decir que el tribunal retuvo del tipo penal el 90%”.

El funcionario también dejó abierta la posibilidad de que el debate en el juicio reencauce la discusión sobre la calificación jurídica, dependiendo del resultado probatorio. “Esto puede perfectamente resolverse en juicio, en la medida en que el Ministerio Público pruebe la realidad de la conducta y podamos solicitar que el tribunal que conozca del mismo varíe la calificación”, señaló.

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Más allá de la discusión estrictamente penal, Camacho puso el foco en el ritmo del proceso y lo vinculó con la reciente modificación del Código Procesal Penal. De acuerdo con su explicación, este expediente sería el primero que llega a esa etapa con la reforma ya aplicada. “Esta es la primera acusación que se conoce con la modificación que se hizo al Código Procesal Penal”, afirmó.

En ese contexto, destacó el tiempo transcurrido entre el depósito de la acusación y el momento actual: “Desde el depósito de la acusación al día de hoy han transcurrido solo seis meses. Y ya este caso va a juicio”, afirmó, presentándolo como evidencia de que los procesos penales podrían tramitarse con mayor rapidez tras los cambios introducidos.

Con el envío del caso a juicio, el escenario pasa a estar marcado por el desahogo de las pruebas y la discusión de fondo sobre la conducta atribuida y su encuadre legal. Para el Ministerio Público, el hecho de que el tribunal haya excluido el terrorismo por un aspecto específico del tipo penal no implica un revés determinante, ya que la acusación mantiene —según su postura— los elementos fácticos y probatorios centrales a partir de la imputación de sabotaje.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más