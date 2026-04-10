El exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, se presentó este viernes al Palacio de Justicia para enfrentar su juicio preliminar en el denominado caso Camaleón, el expediente que lo vincula con presuntas irregularidades millonarias en la contratación del sistema de semáforos inteligentes del Gran Santo Domingo.

Junto a Beras, también comparece el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros imputados señalados como parte de un presunto entramado de corrupción administrativa.

Lo que acusa el Ministerio Público

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), encabezada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, formalizó ante el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional la solicitud de apertura a juicio contra los imputados, tras concluir la presentación de su acusación durante las audiencias preliminares.

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El Ministerio Público imputa a Beras y sus coimputados los delitos de asociación de malhechores, fraude, estafa y lavado de activos, entre otros cargos. La acusación gira en torno a la contratación con la empresa Dekolor S.R.L. para la instalación de la red semafórica, en un proceso que habría involucrado el manejo irregular de más de RD$2,200 millones transferidos desde el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) al Intrant.

La PEPCA también solicitó que se mantengan las medidas de coerción impuestas a los acusados para garantizar su presencia durante todo el proceso.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más