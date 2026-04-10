El caso Intrant fue recesado hasta el próximo 21 de abril, fecha en la que el Ministerio Público deberá presentar sus argumentos para refutar las pruebas introducidas por la defensa del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras.

La decisión marca un nuevo compás de espera en un proceso que ha acumulado semanas de intensas audiencias preliminares, en las que la defensa ha desplegado una estrategia agresiva orientada a desmontar la acusación del órgano persecutor.

La defensa puso sobre la mesa argumentos de peso

En las audiencias previas, los abogados de Beras sostuvieron ante el tribunal que no existen evidencias de manejo irregular de fondos ni de beneficio económico personal por parte de su cliente.

Frente a esos planteamientos, el Ministerio Público ha mantenido su postura: hubo irregularidades en la contratación y el proceso no se ajustó a los marcos legales establecidos. Con el receso fijado para el 21 de abril, el órgano acusador tendrá la oportunidad de articular una respuesta técnica y probatoria a los argumentos de la defensa.

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La audiencia se ventila ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a cargo de la jueza Yanibet Rivas.

Un caso que no para de generar turbulencia

El proceso contra Hugo Beras y el empresario Jochi Gómez Canaán se ha convertido en uno de los expedientes judiciales más seguidos del país, no solo por la magnitud de los fondos involucrados, sino por las implicaciones políticas que la defensa ha ido sembrando a lo largo de las audiencias.

La próxima fecha —21 de abril— será clave para definir si el caso avanza hacia un juicio de fondo o si los argumentos de la defensa logran torcer el rumbo del proceso.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más