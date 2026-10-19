Evaluación docente revela brechas: maestros promedian 62.46 puntos en rendimiento profesional

Los resultados de la Evaluación del Desempeño Docente (EDD) 2025-2026 muestran brechas importantes en el Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP), en el que los 74,570 maestros de aula evaluados alcanzaron una media de 62.46 puntos sobre 100.

El estudio, elaborado a partir de una base definitiva de 109,338 evaluados, muestra además diferencias significativas entre niveles y áreas de enseñanza. Los docentes de primaria obtuvieron uno de los resultados más bajos en el ERP, con 56.45 puntos, mientras los de inglés alcanzaron 89.89 y los de francés 86.44.

En otros componentes de la evaluación, los maestros obtuvieron una media de 89.27 puntos en la observación de aula y de 86.57 en la planificación de clases.

Primaria y secundaria entre los resultados más bajos del ERP

Los 34,663 maestros de educación primaria alcanzaron una media de 56.45 puntos, mientras los 18,180 docentes de secundaria de primer ciclo y modalidad académica obtuvieron 58.20 puntos.

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Los maestros de educación física registraron 67.60; educación inicial, 70.87; educación de personas jóvenes y adultas, 71.80; secundaria en Arte, 71.56; y secundaria técnico profesional, 80.88 puntos.

Las puntuaciones más elevadas correspondieron a los docentes de lenguas extranjeras. Los maestros de inglés alcanzaron 89.89 puntos y los de francés 86.44.

La diferencia entre el promedio de los docentes de inglés y los de primaria fue de aproximadamente 33.44 puntos.

Los maestros de primaria representan alrededor del 46.5 % de todos los docentes de aula incluidos en el ERP, por lo que su resultado tiene un peso considerable dentro del promedio general.

Coordinadores, psicólogos y bibliotecarios también presentan bajos resultados en el ERP

El análisis también muestra concentraciones importantes en los niveles inferiores entre algunos cargos del sistema educativo.

Los coordinadores pedagógicos y subdirectores obtuvieron una media de 61.23 puntos en el ERP. El 95 % de los 7,853 evaluados de ese grupo quedó entre los niveles Insuficiente y Regular.

Entre los psicólogos escolares, el 84.2 % se ubicó en esos dos niveles, mientras entre los secretarios docentes la proporción alcanzó 74.8 %.

Los maestros bibliotecarios presentaron igualmente una alta concentración en los rangos inferiores: 87 % quedó entre Insuficiente y Regular.

En cambio, los orientadores escolares alcanzaron una media de 85.88 puntos y los directores de centros educativos e interinos registraron 81.72.

Observación de aula alcanza 89.27 puntos

La observación de aula, aplicada a 74,570 maestros, registró una media de 89.27 puntos.

En este componente, el 69.4 % de los docentes se concentró en los niveles Muy bueno, Competente y Destacado.

Las puntuaciones oscilaron entre 2.86 y 100 puntos, lo que evidencia diferencias entre los resultados individuales pese al elevado promedio general.

La observación de aula representa 35 puntos dentro de la calificación final de los maestros.

Planificación promedia 86.57 puntos

La evaluación de la planificación de clases también presentó resultados elevados, con una media de 86.57 puntos entre los 74,570 maestros.

El 68.8 % se ubicó entre Muy bueno, Competente y Destacado, mientras el 21.9 % quedó en Insuficiente o Regular.

La planificación tiene una ponderación de 15 puntos dentro de la calificación final y evalúa aspectos relacionados con la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Calificación global fue de 85.44 puntos

La evaluación completa alcanzó una media general de 85.44 puntos entre los 109,338 participantes incluidos en la base analítica.

Del total, 24,852 evaluados, equivalentes al 22.7 %, quedaron en Competente; 24,424, el 22.3 %, en Bueno; 21,816, el 20 %, en Muy bueno; y 14,191, el 13 %, en Destacado.

En los dos niveles inferiores quedaron 24,055 personas, equivalentes al 22 % del total. De ellas, 18,662 fueron clasificadas como Regular y 5,393 como Insuficiente.

En conjunto, 55.7 % de los evaluados se concentró entre Muy bueno, Competente y Destacado.

La escala utilizada en el análisis establece como Insuficiente las puntuaciones de 0 a 69; Regular, de 70 a 79; Bueno, de 80 a 85; Muy bueno, de 86 a 89; Competente, de 90 a 94; y Destacado, de 95 a 100.

Docentes con menos experiencia obtienen mejores promedios

Los resultados también muestran una tendencia según los años de experiencia profesional.

Quienes tienen entre uno y cinco años de ejercicio obtuvieron una media de 87.72 puntos, mientras los docentes y demás participantes con entre seis y diez años registraron 86.30.

La media baja a 84.12 puntos entre quienes tienen de 11 a 15 años; 82.93 entre 16 y 20; 82.50 entre 21 y 25; 82.90 entre 26 y 30; y 82.30 entre quienes superan los 30 años de experiencia.

Entre los profesionales con uno a cinco años de trayectoria, el 47.1 % alcanzó Competente o Destacado, mientras el 13.7 % se ubicó entre Insuficiente y Regular.

En el grupo con más de 30 años, el 34.7 % se concentró entre Insuficiente y Regular.

Participantes del programa de inducción registran mejores resultados

Los docentes que reportaron haber participado en el Programa Nacional de Inducción (PNI) alcanzaron una media de 87.29 puntos.

Quienes indicaron no haber participado obtuvieron 86.62 puntos, mientras los docentes que ya estaban en servicio antes de la implementación del programa alcanzaron una media de 84.28.

Entre los participantes del PNI, el 44.5 % quedó en Competente o Destacado y el 14.8 % en Insuficiente o Regular.

En los docentes que ingresaron al sistema antes del programa, los niveles superiores representaron 30.2 %, mientras los dos inferiores concentraron 26.5 %.

Recomiendan planes de mejora según las necesidades detectadas

El informe plantea utilizar los resultados para diseñar planes de formación y acompañamiento diferenciados, de acuerdo con las necesidades detectadas en cada cargo, función, nivel y área.

Para los grupos con mayor presencia en Competente y Destacado recomienda estrategias de mentoría, intercambio de buenas prácticas, liderazgo pedagógico y comunidades profesionales de aprendizaje.

En aquellos con mayor concentración en Regular e Insuficiente plantea programas estructurados de formación, acompañamiento y seguimiento.

El documento también propone profundizar el análisis del ERP en los grupos con puntuaciones inferiores, utilizar la observación de aula para la retroalimentación pedagógica y examinar la planificación para determinar en qué aspectos específicos se concentran las mayores necesidades.

La evaluación apunta ahora a convertir los resultados nacionales en diagnósticos más específicos por regional, distrito y centro educativo, de modo que las acciones de mejora respondan a las brechas identificadas en cada territorio.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más