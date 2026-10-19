Por segunda ocasión fue aplazada la audiencia en la que se conocería la solicitud de variación de la medida de coerción a favor de Lenin Jhericop Núñez de León, quien cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres por su presunta vinculación con la muerte de Emmanuel Contreras Medina.

La audiencia fue reprogramada para el jueves 5 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, debido a la ausencia de los abogados de Núñez de León, quienes tuvieron inconvenientes para asistir, según informó Martín Rubiera, representante legal de la familia de la víctima.

Rubiera explicó que la defensa procura que la prisión preventiva sea sustituida por el arresto domiciliario, con el argumento de que el imputado pueda continuar practicando.

El abogado indicó que la familia de Emmanuel Contreras se opondrá a la solicitud, al considerar que existe riesgo de fuga.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más