El presidente Luis Abinader obtuvo el mayor porcentaje en las categorías de honestidad, confianza y preocupación por la población, mientras que Leonel Fernández fue señalado como el presidente mejor preparado y Danilo Medina como el más eficiente, según la Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media, correspondiente a octubre de 2026.

La comparación recoge la percepción de los encuestados sobre cuatro presidentes dominicanos: Abinader, Medina, Fernández e Hipólito Mejía. Las preguntas abarcaron seis aspectos de su desempeño, entre ellos el cumplimiento de las promesas de Gobierno.

Abinader encabeza las menciones sobre honestidad y confianza

En cuanto cuál de los últimos presidentes ha sido más honesto, el 33.2 % de los encuestados señaló a Abinader. Medina obtuvo el 23.9 % de las respuestas, Fernández el 15.5 % e Hipólito Mejía el 12 %. El 15.4 % no supo responder o no respondió.

Abinader también encabezó las menciones sobre confianza, con un 33.4 %. Le siguieron Medina, con 25.3 %; Fernández, con 21.3 %; y Mejía, con 7.3 %. El 12.7 % de los participantes no respondió o dijo no saber.

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Respecto a cuál mandatario ha mostrado mayor preocupación por la población, Abinader obtuvo el 35.9 % de las respuestas, seguido de Medina, con 30.5 %, y Fernández, con 20.5 %. Mejía alcanzó el 6.3 %, mientras que el 6.8 % no supo responder o no respondió.

Leonel Fernández es señalado como el más preparado

El expresidente Leonel Fernández encabezó la categoría sobre preparación, con el 48.4 % de las respuestas. Abinader obtuvo el 24.3 % y Medina el 19.3 %, mientras que Mejía registró el 2.3 %. El 5.7 % no supo responder o no respondió.

En la evaluación sobre eficiencia, Medina ocupó el primer lugar, con el 35.4 %. Abinader recibió el 25.9 % de las menciones y Fernández el 24.8 %. Mejía obtuvo el 5.6 %, mientras que el 8.3 % no respondió o dijo no saber.

Abinader y Medina quedan separados por medio punto en cumplimiento de promesas

Sobre cuál de los presidentes cumplió sus promesas registró resultados similares para Abinader y Medina. El mandatario actual obtuvo el 26.6 % de las respuestas, frente al 26.1 % del expresidente, una diferencia de medio punto porcentual.

Fernández alcanzó el 19.2 % y Mejía el 3.2 %. En esta categoría, el 24.9 % de los encuestados no supo responder o no respondió.

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