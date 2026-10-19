La evaluación del Gobierno de Luis Abinader muestra diferencias entre la valoración del presidente y la percepción sobre los funcionarios de su administración. Aunque las opiniones favorables sobre el mandatario superan a las negativas, la desaprobación predomina al evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de su equipo, según la Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media, correspondiente a octubre de 2026.

Al preguntar cómo califican el trabajo del presidente, el 50.1 % de los encuestados lo valoró positivamente, frente al 46.7 % que expresó una opinión negativa. La diferencia entre ambas valoraciones es de 3.4 puntos porcentuales.

En cuanto a las calificaciones otorgadas, el 40 % consideró bueno el trabajo del mandatario y el 10 % lo calificó como muy bueno. En cambio, el 30 % lo evaluó como malo y el 17 % como muy malo, mientras que el 3 % no supo responder o no respondió.

Sin embargo, en cuanto a los funcionarios del gobierno, el 56.3 % de los participantes calificó negativamente su desempeño, mientras que el 39.1 % manifestó una opinión positiva. La diferencia entre ambas posiciones es de 17.2 puntos porcentuales a favor de las valoraciones desfavorables.

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Al desglosar las calificaciones, el 42 % consideró malo el trabajo de los funcionarios y el 14 % lo calificó como muy malo. Por su parte, el 37 % entendió que su desempeño era bueno y el 2 % lo valoró como muy bueno. El 5 % restante no supo responder o no respondió.

La desaprobación supera la aprobación del Gobierno

Por otro lado, el 53 % de los encuestados manifestó desaprobar la gestión gubernamental, frente al 45 % que expresó su aprobación. El 2 % restante no supo responder o no respondió.

La diferencia entre ambas posiciones es de ocho puntos porcentuales. Así, mientras las opiniones favorables sobre Abinader superan a las negativas, la evaluación de los funcionarios y la aprobación general del Gobierno registran una mayor proporción de opiniones desfavorables.

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