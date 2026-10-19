El liderazgo estratégico en la educación superior requiere algo más que capacidad administrativa. También implica construir relaciones de confianza, mantener coherencia entre el discurso y las decisiones y crear condiciones para que la comunidad académica participe en la vida institucional.

Así lo plantea Dinorah García Romero, rectora del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), en su artículo de opinión Liderazgo estratégico efectivo en educación superior (y2), publicado en Acento.

La educadora propone seis aspectos para orientar la gestión de las instituciones académicas:

Identificación con la misión institucional: alinear las decisiones directivas con los objetivos y compromisos de la organización.

alinear las decisiones directivas con los objetivos y compromisos de la organización. Confianza: favorecer relaciones abiertas con docentes, estudiantes y personal administrativo.

favorecer relaciones abiertas con docentes, estudiantes y personal administrativo. Humildad académica: mantener disposición para escuchar, aprender y revisar las propias ideas.

mantener disposición para escuchar, aprender y revisar las propias ideas. Coherencia: procurar que las decisiones y las prácticas se correspondan con los principios que se defienden.

procurar que las decisiones y las prácticas se correspondan con los principios que se defienden. Participación democrática: ampliar las oportunidades para que distintos sectores intervengan en las decisiones institucionales.

ampliar las oportunidades para que distintos sectores intervengan en las decisiones institucionales. Apoyo a la investigación y la tecnología: crear condiciones para fortalecer la producción científica e incorporar herramientas tecnológicas pertinentes.

En su reflexión, García Romero vincula estos principios con la construcción de instituciones más participativas y con mayor capacidad para contribuir al desarrollo científico, tecnológico y social del país.

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La autora es doctora en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano, miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana e integrante de la Carrera Nacional de Investigadores.

Sobre la autora

Dinorah García Romero es rectora del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), exrectora del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda (ISESP), miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana e integrante de la Carrera Nacional de Investigadores. Es doctora en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano.

Lee el artículo completo: Liderazgo estratégico efectivo en educación superior (y2).

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