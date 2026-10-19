“Que digan lo que quieran, lo que quieran pueden decir. Yo voy a defender a mi hermano. Van a conocer quién era Emmanuel Contreras”.

Con esas palabras, Rosa Elena Contreras, hermana de Emmanuel Contreras Medina, expresó su indignación a la salida de la audiencia en la que, por segunda ocasión, fue aplazada la solicitud de variación de la medida de coerción de Lenin Jhericop Núñez de León, imputado por su presunta vinculación con la muerte del joven.

La audiencia fue reprogramada para el jueves 5 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, debido a la ausencia de los abogados de Núñez de León. El imputado cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres y busca que la medida sea sustituida por arresto domiciliario para poder continuar sus estudios.

Para Rosa Elena, esa posibilidad contrasta con la ausencia definitiva de su hermano y con las dificultades económicas que, según explicó, este enfrentaba.

“Lo van a conocer, porque no es justo que él se quiera ir estudiar, mientras mi hermano está muerto. Mi hermano estaba luchando”, manifestó, al comparar las condiciones de vida de Emmanuel con las de Núñez de León.

Su reclamo fue también una defensa de la memoria de Emmanuel, a quien quiere mantener presente más allá del proceso judicial y de las acusaciones que rodean su muerte.

“Ay, señor presidente, ayúdame a mi hijo”

El dolor también marcó las palabras de Ángela Inoa, abuela de Emmanuel, quien recordó el talento de su nieto y pidió ayuda al presidente Luis Abinader.

“Ese muchacho tenía talento, tenía talento. Ay, señor presidente, ayúdame a mi hijo”, expresó entre lamentos.

“Ay, mi hijo tan bueno que era. Ay, Dios mío, lo mataron. Ay, tan bueno que era mi nieto”, agregó.

Las palabras de ambas mujeres se produjeron después de un nuevo aplazamiento del proceso, mientras la familia insiste en que se mantenga la prisión preventiva del imputado.

Martín Rubiera, abogado de los familiares de Emmanuel, explicó que la familia se opondrá a la solicitud de arresto domiciliario porque considera que existe riesgo de fuga.

La próxima audiencia está fijada para el 5 de noviembre. Hasta entonces, la solicitud de variación de la medida de coerción permanece pendiente de conocimiento.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más