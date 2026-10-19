El juez Emmanuel López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso prisión preventiva contra Yoan Manuel Jiménez Medina, señalado por el Ministerio Público en el caso relacionado con la muerte de Emmanuel Contreras.

La medida deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.

Según la solicitud de medida de coerción, Jiménez Medina, alias Ángel, presuntamente engañó a la víctima para que le transfiriera RD$15,000 por un iPhone 15 Pro Max que no le pertenecía.

El imputado permaneció prófugo hasta el lunes 12 de octubre, cuando se entregó a las autoridades en Neiba, provincia Bahoruco.

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La defensa cuestiona la decisión

El abogado Manuel Alexander Sena, quien representa a Jiménez Medina junto con Richard Herrera Segura, calificó de desafortunada la decisión del tribunal y afirmó que presentó documentos y pruebas que, a su juicio, contradicen los señalamientos del Ministerio Público.

Sena indicó que depositaron documentos bancarios, una certificación notarial de domicilio, documentos de identidad y otros elementos de arraigo para sustentar que su representado reside en Neiba.

El abogado también sostuvo que Jiménez Medina nunca ha tenido teléfono celular y pidió al Ministerio Público profundizar las investigaciones para identificar a quien considera responsable de los hechos.

Otro imputado cumple prisión preventiva

Por la muerte de Emmanuel Contreras también cumple prisión preventiva Lenin Jhericop Núñez de León, acusado de golpear a la víctima con un bate cuando esta acudió a retirar el teléfono celular.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más