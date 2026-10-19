Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesaron este lunes el juicio contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros imputados, debido a la licencia médica de Juan Asael Martínez Pimentel.

El tribunal fijó la continuación de la audiencia para el próximo lunes, cuando tiene previsto retomar el conocimiento de los incidentes presentados por algunas de las defensas antes de avanzar con el juicio de fondo.

La revisión de esos planteamientos se produce tras la salida de la jueza Claribel Nivar, quien fue ascendida a otra jurisdicción, y la incorporación de la magistrada Jarolyn Rosario, que no participó en las discusiones anteriores.

Ante la nueva composición del tribunal, la defensa de Rodríguez solicitó que se debatieran nuevamente los incidentes que habían sido conocidos por la anterior integración. Las decisiones sobre esos planteamientos estaban reservadas para ser adoptadas junto con la sentencia sobre el fondo del proceso.

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A la solicitud se sumaron otros abogados defensores.

La jueza Giselle Soto explicó que la nueva integrante no participó en las discusiones previas y que el tribunal debe garantizar que todas sus miembros conozcan los planteamientos de las partes antes de intervenir en las deliberaciones.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más