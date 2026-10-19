Salvador Almonte, de 78 años, reportado como desaparecido en el sector Cristo Rey, del Distrito Nacional, fue localizado en Santiago de los Caballeros, un día después de que sus familiares denunciaran su desaparición.
Según informó la Policía Nacional, el adulto mayor fue encontrado por sus parientes en la calle El Sol, en buen estado de salud y quedó bajo el cuidado de su familia.
La denuncia fue presentada por su hijo, Robert Antonio Almonte Báez, quien indicó que su padre había sido visto por última vez en la avenida del Zoológico, en Cristo Rey.
Tras recibir la alerta, agentes del Departamento Operativo II de Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), iniciaron las diligencias de búsqueda y seguimiento para establecer su paradero.
La institución no ofreció detalles sobre las circunstancias en que Almonte llegó a Santiago ni sobre el tiempo que permaneció fuera de contacto con sus familiares.
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