El arzobispo de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, calificó como alarmante y preocupante la situación del país respecto a la desaparición de niños y niñas, casos en los cuales las autoridades no tienen una respuesta.

Tras el sermón por la misa por el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, el arzobispo se refirió a los casos Brianna Genao, en Barrero-Imbert, y Roldany Calderón, en Manabao-Jarabacoa, y clamó por respuestas satisfactorias de las autoridades.

“Mi mensaje es que las autoridades hagan todo lo posible, se empeñen a profundidad, para dar una respuesta satisfactoria a la población”, dijo el arzobispo Rodríguez.

En el caso de Brianna, desaparecida desde el 31 de diciembre del 2025, la máxima voz de la Iglesia católica en Santiago dijo que las autoridades están en la obligación de aclarar qué pasó con esta menor y con otros casos.

A día 21 de iniciada la búsqueda de la niña de tres años de edad, las autoridades aún no ofrecen un informe público de los operativos de rastreo y tampoco han anunciado el cese de las acciones, aunque es notoria la disminución del personal en la zona de Barrero, Imbert, donde se vio a la menor el 31 de diciembre.

Máximo Laureano