El procurador adjunto Wilson Camacho, y agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), arribaron este miércoles 14 a la zona de búsqueda de la menor Brianna Genao González, reportada como desaparecida el pasado 31 de diciembre.

La información fue confirmada por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien informó que se amplió el perímetro de búsqueda de la menor.

La extensión de ese perímetro ha obligado a alejar a los reporteros a unos dos kilómetros del punto donde habitualmente habían estado hasta este lunes.

Pesqueira explicó que la razón de alejar a los representantes de los medios obedece a estrategias del equipo de rastreo, ya que las unidades caninas requieren de más espacio para la búsqueda.

La adhesión a la pesquisa de las unidades caninas del FBI fue anunciada el pasado lunes por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, como parte del apoyo logístico de Estados Unidos para la búsqueda.

El director de comunicaciones de la Policía aseguró que los hallazgos realizados por el equipo serán compartidos de manera oportuna a los medios de comunicación.

Unos 50 hombres y mujeres de las distintas instituciones participan en la búsqueda de Brianna, empleando drones especializadas y unidades caninas, las cuales rastrean la zona de Barrero, Imbert.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más