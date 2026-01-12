La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que unidades caninas del FBI y de la INL de la Embajada de los Estados Unidos, se han integrado a la búsqueda de la niña de tres años, Brianna Genao, desaparecida el pasado 31 de diciembre en Barrero, municipio Imbert, provincia Puerto Plata.

Dijo que las unidades de la Oficina Federal de Investigaciones y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, ya están en el país y estarán esta semana puestos a disposición de la Policía Nacional en la búsqueda de la menor.

“Nosotros no vamos a descansar hasta encontrarla. Es un hecho muy penoso que sigue en investigación”, expresó

Asimismo, dijo que hay que esperar antes de establecer responsabilidades directas y que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo.

