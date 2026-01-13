El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, anunció que mañana miércoles 14 se sumarán los técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y una unidad de canina especializada a la búsqueda de la niña Brianna Genao.

La información fue suministrada luego del anuncio hecho por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien, al concluir la reunión con organismos de seguridad de ayer lunes, informó que personal federal, junto a perros de rescate, se unirían a las labores de búsqueda.

El coronel Pesqueira también aseguró que se ha ampliado el radio de búsqueda, en procura de las personas o evidencias que ayuden a resolver el caso.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De igual forma, el encargado de Relaciones Públicas de la Policía adelantó que se creará una unidad de comunicación para interactuar con los periodistas, con la finalidad de ofrecer las informaciones de todo cuando ocurra en el lugar. El mismo entrará en vigencia este martes.

Pesqueira sostuvo que unos 50 hombres y mujeres de las distintas instituciones participan en la búsqueda de Brianna, empleando drones especializadas y unidades caninas, las cuales rastrean la zona de Barrero, Imbert, donde la menor se vio por última vez, el 31 de diciembre.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más