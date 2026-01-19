La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) incluyó en su base de datos oficial la ficha de Brianna Genao, la niña dominicana desaparecida el pasado 31 de diciembre de 2025 en Barrero, Imbert, Puerto Plata.
La publicación de la alerta internacional, señala una fuente a Acento.com.do, busca ampliar el alcance de la búsqueda y facilitar la cooperación entre cuerpos policiales de distintos países.
Con esta acción, el caso de Brianna pasa a ser considerado de interés global, lo que permitirá que cualquier autoridad migratoria o policial pueda identificarla en caso de que sea localizada fuera del territorio dominicano.
Detalles del caso
Brianna Genao, de tres años, fue vista por última vez en las inmediaciones de la residencia de su bisabuela, en la comunidad Barrero, Imbert, provincia Puerto Plata.
La Policía Nacional, el Ministerio Público y agentes del FBI han participado en operativos de búsqueda.
La ficha de Interpol incluye datos personales, fotografía y características físicas de la menor, con el objetivo de facilitar su identificación.
Significado de la alerta internacional
La inclusión en Interpol representa un escalamiento del caso y confirma que las autoridades dominicanas solicitaron apoyo internacional. Este tipo de fichas se utiliza en desapariciones donde existe la posibilidad de traslado transnacional o trata de personas.
Reacciones
Familiares de Brianna expresaron esperanza de que la difusión internacional ayude a obtener pistas sobre su paradero. Organizaciones de derechos de la niñez han pedido que se refuercen los protocolos de búsqueda y se garantice la protección de menores en zonas turísticas.
La Unión Europea y Estados Unidos han manifestado disposición de colaborar en la investigación.
